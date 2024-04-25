Вступление в ЕС под угрозой. Европарламент принял резолюцию по закону об иноагентах в Грузии

Скандальный грузинский закон

Напомним, 18 апреля парламент Грузии принял в первом чтении скандальный законопроект об иноагентах. Это уже вторая попытка правящей партии Грузии принять подобный закон. Ожидается, что второе чтение состоится 30 апреля.

Действия парламента вызвали волну протестов в Тбилиси. Участники акций призывали не голосовать за закон во втором чтении.

Грузинский закон критикуют не только в ЕС. В НАТО назвали решение парламента Грузии "шагом назад" на пути в Альянс.

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