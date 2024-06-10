Рух до ЄС. Що дасть оподаткування інтернет торгівлі в Україні

Інноваційні технології щоденно змінюють наше життя, вони дозволяють багато буденних речей реалізувати у зручний та дешевший спосіб. Сплата комунальних послуг, замовлення продуктів харчування, придбання одягу, книг, подарунків, засобів гігієни чи інших необхідних товарів стало справою п’яти хвилин. Мобільний телефон та ноутбук стали інструментом пошуку та замовлення всього необхідного для повсякденного життя. Поштові оператори та служби доставки конкурують по часу та вартості доставленого вам товару. У більшості випадків зроблене сьогодні замовлення буде у вас вже завтра.

За даними фахівців ринку, український ринок електронної комерції, незважаючи на війну, постійно зростає. У 2023 році його обсяг зріс на 17% і склав 151 млрд грн, у 2024 році очікується його подальше зростання. Щоб бути у тренді, інтернет торгівля постійно удосконалюється, створюються нові сервіси та можливості для споживача.

І якщо внутрішня інтернет торгівля стикається лише із проблемами фіскалізації розрахункових операцій, то міжнародна інтернет торгівля потребує більш ґрунтовного аналізу та впорядкування з боку держави.

Міжнародна інтернет торгівля – проблеми контролю та оподаткування

У випадку замовлення товарів з-за кордону вміст посилки підлягає контролю з метою оподаткування. Якщо вартість товару в одному відправленні перевищує 150 євро - покупець має сплатити відповідні митні платежі.

З метою оформлення однієї міжнародної посилки Держмитслужба та поштовий оператор змушені обробляти доволі значний обсяг інформації. Так, лише за квітень 2024 року Укрпошта та Держмитслужба оформили 2 млн 850 тис. відправлень. За інформацією директора IT департаменту Митної служби "база даних пошти вже встигла стати однією з найбільших серед усіх баз даних Держмитслужби, рахунок загальної кількості записів пішов на мільярди". З метою удосконалення програмного забезпечення щодо обробки даних про міжнародні відправлення та прискорення процесу отримання міжнародних посилок їх отримувачами Держмитслужба почала застосовувати штучний інтелект.

Однак, через велику кількість відправлень та некоректно заповнену інформацію щодо вартості й опису вкладення час доставки міжнародного відправлення може перевищувати кілька тижнів.

Європейський досвід оподаткування міжнародних посилок

З 1 липня 2021 року в ЄС створено нову спеціальну модель продажу товарів, що ввозяться з країн, які не входять до ЄС, яка іменується Import One Stop Shop (IOSS).

IOSS є добровільною, постачальники товарів з ЄС чи з-за його меж можуть обрати сплату ПДВ на імпорт товарів низької вартості (до 150 євро) або через модель IOSS, або через звичайні митні процедури стягнення ПДВ.

Система IOSS дозволяє компаніям, що не входять до ЄС (постачальникам та маркетплейсам), реєструвати, декларувати та звітувати про ПДВ в одній з держав-членів ЄС, яка потім автоматично розподіляє платежі з ПДВ між державами-членами, де товари були придбані.

Відповідно до моделі продажу товарів через IOSS постачальник або маркетплейс несе відповідальність за:

стягнення з покупця у момент придбання товару податку на додану вартість;

надання перевізнику/митному декларанту товарів інформації для митного оформлення товару в ЄС;

подання податкової звітності з ПДВ державі-члену ідентифікації з розбивкою отриманого податку для кожної країни-члена ЄС.

Зазначена модель продажу товарів у ЄС (інтернет торгівля) суттєво спрощує та пришвидшує процедури митного оформлення поштових відправлень, оскільки сплата митних платежів відбувається у момент придбання товару на міжнародному інтернет майданчику, а не у момент його розмитнення під час перетину кордону.

Передумови запровадження Європейського досвіду оподаткування міжнародних посилок в Україні

Україна вже ухвалила відповідне рішення щодо запровадження так званого "податку на Google". Починаючи з січня 2022 року іноземні постачальники цифрових послуг зобов'язані реєструватися та нараховувати ПДВ, якщо продажі вітчизняним споживачам перевищують 1 млн грн.

Наступним кроком удосконалення цього рішення може бути оподаткування іноземних онлайн платформ (маркетплейсів) із продажу товарів. Зростаючі обсяги онлайн-транскордонних покупок призвели до того, що багато юрисдикцій, включаючи ЄС, відмовились від практики звільнення від оподаткування відправлень товарів з низькою вартістю (у ЄС до 1 липня 2022 року було звільнення від оподаткування товарів вартістю до 22 євро). Такий механізм оподаткування імпорту товарів більш складний, ніж стягнення ПДВ з транскордонних закупівель цифрових послуг. Однак на державному рівні це більш універсальне та дешевше рішення, ніж стягнення ПДВ на кордоні з кожної міжнародної посилки окремо.

Оскільки Україна сьогодні планує модернізувати свої митні процедури відповідно до правил Європейського Союзу, то такий механізм оподаткування міжнародних відправлень є очікуваним і виправданим.

Поточна ситуація в Україні з оподаткування міжнародних посилок

На сьогоднішній день законодавство України передбачає звільнення від оподаткування поштових (експрес) відправлень вартістю менше ніж 150 євро. За результатами опитування GfK Ukraine за темою "Онлайн-покупки для власних потреб на українських та закордонних сайтах" - частота здійснення одним замовником онлайн-покупок з-за кордону в середньому складає 12-13 покупок на рік.

Однак, наявність пільги з оподаткування однієї посилки вартістю до 150 євро створює можливість для імпорту без оподаткування промислових партій товару. За таких умов одна фізична особа, отримуючи одне поштове відправлення на добу, може за місяць імпортувати товарів на суму 4,5 тис. євро. Якщо сформувати групу зі 100 фізичних осіб, то сума товарів, яка потенційно зможе "проникати" на територію України, перевищить 200 млн грн. Такі неоподатковувані промислові партії товару негативно впливатимуть на внутрішній ринок та вітчизняних виробників, оскільки вони не зможуть конкурувати по ціні з імпортною продукцією.

Так, за інформацією Міністерства фінансів України, протягом 2021–2023 років в Україну було відправлено 153,1 млн міжнародних поштових та експрес-відправлень, загальною вартістю 157,5 млрд грн, з яких 58% не підлягали оподаткуванню. Через пільги в оподаткуванні умовні втрати бюджету склали 8,6 млрд грн.

Сьогодні Уряд шукає додаткові кошти на фінансування армії, декларує наміри підтримки вітчизняних товаровиробників, реформування та удосконалення роботи податкової та митної служб з урахуванням необхідності інтеграції України в Європейське співтовариство. Тому запровадження європейського принципу оподаткування міжнародних посилок Import One Stop Shop є правильним і неминучим кроком на шляху України до ЄС.

Для громадян України таке рішення призведе до суттєвого спрощення митних процедур та скорочення терміну доставки, для українського бізнесу – рівні конкурентні умови, для держави – зменшення витрат на адміністрування податків та збільшення надходжень до державного бюджету.