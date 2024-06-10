Движение в ЕС. Что даст налогообложение интернет торговли в Украине

Инновационные технологии ежедневно меняют нашу жизнь, они позволяют много обыденных вещей реализовать удобным и более дешевым способом. Оплата коммунальных услуг, заказ продуктов питания, приобретение одежды, книг, подарков, средств гигиены или других необходимых товаров стало делом пяти минут. Мобильный телефон и ноутбук стали инструментом поиска и заказа всего необходимого для повседневной жизни. Почтовые операторы и службы доставки конкурируют по времени и стоимости доставленного вам товара. В большинстве случаев сделанный сегодня заказ будет у вас уже завтра.

По данным специалистов рынка, украинский рынок электронной коммерции, невзирая на войну, постоянно растет. В 2023 году его объем вырос на 17% и составил 151 млрд грн, в 2024 году ожидается его дальнейший рост. Чтобы быть в тренде, интернет-торговля постоянно совершенствуется, создаются новые сервисы и возможности для потребителя.

И если внутренняя интернет-торговля сталкивается только с проблемами фискализации расчетных операций, то международная интернет-торговля требует более тщательного анализа и упорядочения со стороны государства.

Международная интернет торговля – проблемы контроля и налогообложения

В случае заказа товаров из-за границы содержимое посылки подлежит контролю в целях налогообложения. Если стоимость товара в одной отправке превышает 150 евро – покупатель должен оплатить соответствующие таможенные платежи.

С целью оформления одной международной посылки Гостаможслужба и почтовый оператор вынуждены обрабатывать значительный объем информации. Так, только за апрель 2024 года Укрпочта и Гостаможслужба оформили 2 млн 850 тыс. отправлений. По информации директора IT департамента Таможенной службы, "база данных почты уже успела стать одной из крупнейших среди всех баз данных Гостаможслужбы, счет общего количества записей пошел на миллиарды". С целью усовершенствования программного обеспечения обработки данных относительно международных отправлений и ускорения процесса получения международных посылок их получателями Гостаможслужба начала применять искусственный интеллект.

Однако из-за большого количества отправлений, некорректно заполненной информации относительно стоимости, а также описания состава посылки время доставки международной отправки может превышать несколько недель.

Европейский опыт налогообложения международных посылок

С 1 июля 2021 года в ЕС создана новая специальная модель продажи товаров, ввозимых из стран, не входящих в ЕС, именуемая Import One Stop Shop (IOSS).

IOSS является добровольной, поставщики товаров из ЕС или из-за его пределов могут выбрать уплату НДС на импорт товаров низкой стоимости (до 150 евро) либо через модель IOSS, либо через обычные таможенные процедуры взимания НДС.

Система IOSS позволяет компаниям, не входящим в ЕС (поставщикам и маркетплейсам), регистрировать, декларировать и отчитываться об НДС в одном из государств-членов ЕС, которое затем автоматически распределяет платежи по НДС между государствами-членами, где товары были приобретены.

В соответствии с моделью продаж товаров через IOSS поставщик или маркетплейс несет ответственность за:

взыскание с покупателя в момент приобретения товара налога на добавленную стоимость;

предоставление перевозчику/таможенному декларанту товаров информации для таможенного оформления товара в ЕС;

предоставление налоговой отчетности по НДС государству-члену идентификации с разбивкой полученного налога для каждой страны-члена ЕС.

Указанная модель продажи товаров в ЕС (интернет торговля) существенно упрощает и ускоряет процедуры таможенного оформления почтовых отправлений, поскольку уплата таможенных платежей производится в момент приобретения товара на международной интернет площадке, а не в момент его растаможки при пересечении границы.

Предпосылки внедрения Европейского опыта налогообложения международных посылок в Украине

Украина уже приняла соответствующее решение о введении так называемого "налога на Google". Начиная с января 2022 года иностранные поставщики цифровых услуг обязаны регистрироваться и начислять НДС, если продажи отечественным потребителям превышают 1 млн грн.

Следующим шагом усовершенствования этого решения может быть налогообложение иностранных онлайн платформ (маркетплейсов) по продаже товаров. Растущие объемы онлайн-трансграничных покупок привели к тому, что многие юрисдикции, включая ЕС, отказались от практики освобождения от налогообложения для отправок товаров с низкой стоимостью (в ЕС до 1 июля 2022 года было освобождение от налогообложения товаров стоимостью до 22 евро). Такой механизм налогообложения импорта товаров более сложен, чем взимание НДС с трансграничных закупок цифровых услуг. Однако на государственном уровне это более универсальное и дешевое решение, чем взимание НДС на границе с каждой международной посылки в отдельности.

Поскольку Украина сегодня планирует модернизировать свои таможенные процедуры в соответствии с правилами Европейского Союза, то такой механизм налогообложения международных отправлений является ожидаемым и оправданным.

Текущая ситуация в Украине с налогообложением международных посылок

На сегодняшний день законодательство Украины предусматривает освобождение от налогообложения почтовых (экспресс) отправлений стоимостью менее 150 евро. По результатам опроса GfK Ukraine на тему "Онлайн-покупки для собственных нужд на украинских и зарубежных сайтах" – частота совершения одним заказчиком онлайн-покупок из-за границы в среднем составляет 12-13 покупок в год.

Однако наличие льготы по налогообложению одной посылки стоимостью до 150 евро создает возможность для импорта без налогообложения промышленных партий товара. При таких условиях одно физическое лицо, получая одну почтовую отправку в сутки, может за месяц импортировать товаров на сумму 4,5 тыс. евро. Если сформировать группу из 100 физических лиц, то сумма товаров, которая потенциально сможет "проникать" на территорию Украины, превысит 200 млн грн. Такие необлагаемые налогом промышленные партии товара будут негативно влиять на внутренний рынок и отечественных производителей, поскольку они не смогут конкурировать по цене с импортной продукцией.

Так, по информации Министерства финансов Украины, в течение 2021-2023 годов в Украину было отправлено 153,1 млн международных почтовых и экспресс-отправлений общей стоимостью 157,5 млрд грн, из которых 58% не подлежали налогообложению. Из-за льгот в налогообложении условные потери бюджета составили 8,6 млрд грн.

Сегодня правительство ищет дополнительные средства на финансирование армии, декларирует намерения поддержки отечественных товаропроизводителей, реформирования и усовершенствования работы налоговой и таможенной служб с учетом необходимости интеграции Украины в Европейское сообщество. Поэтому введение европейского принципа налогообложения международных посылок Import One Stop Shop является правильным и неизбежным шагом по пути Украины в ЕС.

Для граждан Украины такое решение приведет к существенному упрощению таможенных процедур и сокращению срока доставки, для украинского бизнеса – равные конкурентные условия, для государства – уменьшение расходов на администрирование налогов и увеличение поступлений в государственный бюджет.