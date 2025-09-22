Вступ до аспірантури 2025: скільки українців вже подали заявки на навчання

На вступ до аспірантури на здобуття ступеня доктора філософії надійшло 11 тисяч заяв від майже 5,8 тисячі українців, а для здобуття ступеня доктора мистецтв поки надійшло 30 заяв від 30 кандидатів.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на " Освіта.юа ".

Вступ в аспірантуру 2025

За прогнозами Міністерства освіти і науки, у 2025 році планують вступати близько 12 тисяч осіб, для яких передбачено 5 тисяч бюджетних місць.

Майбутні аспіранти можуть подати до 5 заяв на бюджет без розставлення пріоритетів та до 10 заяв на контрактну форму навчання. Зарахування на бюджет відбудеться не пізніше 30 вересня, а на контракт - до 20 жовтня.

Цього року вступники активно користуються можливістю подати документи електронно, що значно спрощує процес вступу та контролю за поданими заявами.

Додамо, що з 2025 року право на відстрочку від мобілізації мають лише аспіранти, які навчаються на денній бюджетній формі.

Як подати заяву на вступ

Заяву на вступ можна подати онлайн на сайті vstup.edbo.gov.ua. Системою повною мірою можуть користуватися вступники з дипломами спеціаліста або магістра, виготовленими з фотополімерних технологій.

Подання заяв у паперовій формі обов’язкове для:

осіб з іноземними дипломами;

іноземців та осіб без громадянства (за винятком тих, хто має постійну посвідку на проживання в Україні), а також тих, хто звернувся за статусом біженця або додаткового захисту;

документів про освіту, виданих до запровадження фотополімерних технологій;

осіб, що перебувають на тимчасово окупованих територіях;

вступників, які не можуть зареєструвати електронний кабінет з інших підтверджених причин.

Для конкурсного відбору враховуються:

результати вступних іспитів зі спеціальності;

ЄВВ з методології наукових досліджень;

компоненти ЄВІ та інші форми випробувань (співбесіди, презентації дослідницьких проєктів), якщо вони передбачені правилами прийому.

Допуск до випробувань передбачає успішне складання ЄВВ у 2025 році та ЄВІ у 2023-2025 роках з мінімальною оцінкою 150 балів за кожен блок. Для окремих пільгових категорій результати ЄВІ можуть замінювати співбесіди з іноземної мови.

Вступники, які змінюють галузь знань, можуть проходити додаткові вступні випробування.