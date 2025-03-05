Вступ-2025. У МОН змінили формулу розрахунку конкурсного бала абітурієнтів

Реєстрація для участі випускників в основних сесіях національного мультипредметного тесту (НМТ) розпочнеться вже завтра, 6 березня. Тим часом Міністерство освіти й науки України затвердило формулу розрахунку конкурсного бала для вступу.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Порядок прийому для здобуття вищої освіти у 2025 році, оприлюднений на сайті МОН.

Що відомо про формулу розрахунку конкурсного бала для вступу

Конкурсний бал є комплексною оцінкою досягнень вступника, до якої входять результати вступних випробувань та деякі інші показники. Він обраховується відповідно до формули, затвердженої Порядком прийому для здобуття вищої освіти того чи іншого року.

В цілому у 2025 році для конкурсного відбору українців на навчання для здобуття ступеня бакалавра зараховуються результати:

НМТ 2025 або 2024 року - із чотирьох конкурсних предметів;

НМТ 2023 або 2022 року - з трьох конкурсних предметів;

творчого конкурсу - зі спеціальностей, для яких він передбачений.

Згідно з оприлюдненим урядовцями документом, в окремих (передбачених затвердженим МОН порядком) випадках, замість балів НМТ можуть зараховуватись результати співбесіди з предметів НМТ 2025 року.

Під час розрахунку конкурсного бала для вступу до вишів цього року, як і раніше, будуть використовуватися рейтингові бали з чотирьох предметів НМТ (кожен з балів буде помножений на ваговий коефіцієнт предмета для конкретної спеціальності).

При цьому ваговий коефіцієнт четвертого предмета НМТ у формулі 2025 року буде обчислюватися за додатковим алгоритмом (використовуватиметься сума вагового предметного та максимально можливого коефіцієнта).

Ймовірно, так планується підвищити вагомість профільного четвертого предмета для вступників, які свідомо повинні визначати предмет на вибір.

Виходячи з Порядку прийому для здобуття вищої освіти у 2025 році, формула розрахунку конкурсного бала за результатами НМТ поточного року є такою:

Конкурсний бал (КБ) = (К1 × П1 + К2 × П2 + К3 × П3 + К4 × П4 + КТ × ТК) / (К1 + К2 + К3 + (К4макс + К4)/2 + КТ) + ОУ.

При цьому:

П1, П2, П3, П4 - оцінки з першого, другого, третього й четвертого предметів НМТ 2025 року;

ТК - оцінка творчого конкурсу (для тих спеціальностей, де він передбачений);

ОУ - бал за успішне закінчення у рік вступу підготовчих курсів закладу вищої освіти (ЗВО) для вступу до нього;

К1, К2, К3, К4 - предметні коефіцієнти оцінок предметів для кожної спеціальності (спеціалізації);

КТ - коефіцієнт оцінки творчого конкурсу;

К4макс - максимальне значення предметного коефіцієнта з вибіркового предмета НМТ 2025 року для відповідної спеціальності (спеціалізації).

Розрахунок конкурсного балу за результатами НМТ-2025 (скриншот: mon.gov.ua)