Поступление-2025: почему без военного билета юношей не зачислят в вуз
С 2025 года все юноши от 17 лет при поступлении в вузы должны предоставить военно-учетный документ. Без него - никакого зачисления. Но есть исключения.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Освіта.ua.
Министерство образования обязывает юношей предоставить военно-учетный документ до момента зачисления в вуз или профессиональный колледж. Требование действует с 2025 года и закреплено в официальных условиях приема.
Без военно-учетного документа зачисление невозможно. Подача этого документа стала частью процедуры поступления, поэтому его отсутствие может означать потерю места.
Какой документ принимается
Военно-учетный документ может быть:
- бумажный вариант (для документов, выданных до 11 апреля 2024 года):
- военный билет,
- временное удостоверение военнообязанного,
- удостоверение о приписке;
- электронная форма:
- формируется через приложение "Резерв+",
- содержит QR-код, обязательный для действия,
- действителен 1 год с даты формирования,
- может быть распечатан (но QR-код должен считываться).
Как получить электронный документ
Чтобы получить документ нужно:
- пройти электронную идентификацию в "Резерв+";
- сгенерировать PDF с QR-кодом;
- при необходимости - распечатать.
Также документ можно получить через ЦНАП по обращению или через кабинет на портале "Дія".
Если юноша еще не на учете
В 17 лет юноши обязаны стать на воинский учет в ТЦК, но часто этого делать не нужно лично:
- если оформляется паспорт - данные автоматически попадают в реестр "Оберіг";
- если юноша за границей - при обращении в консульство его ставят на учет через "Трембиту";
Когда и куда подавать
Конкретные сроки подачи устанавливает каждый вуз отдельно в Правилах приема. Возможна одноразовая отсрочка для поступающих:
- с ВОТ
- с территорий боевых действий
- из-за рубежа
Важно помнить, что даже если у поступающего есть действительный бумажный документ, некоторые вузы могут требовать именно электронную версию. Если документ еще не готов (например, продолжается медобследование), можно подать письменное обязательство предоставить его позже.
Военно-учетный документ - обязательный элемент поступления в 2025 году. Позаботься о нем заранее, особенно если тебе уже исполнилось 17 лет.
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