Магістратура 2025: коли потрібно зареєструватися на ЄВІ та ЄФВВ, щоб встигнути

В Україні розпочинається реєстрація - це перший крок до магістратури. Варто уважно ознайомитися з усіма вимогами та підготувати документи заздалегідь.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

У п’ятницю, 2 травня, в Україні починається реєстрація для участі у вступних випробуваннях до магістратури. Вона триватиме до 23 травня. Цьогоріч, як і раніше, вступники складатимуть єдиний вступний іспит (ЄВІ) та/або єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ). Зареєструватися можна як особисто, так і онлайн.

Вступники можуть обрати пункт тестування не тільки в Україні, а й за кордоном. Але важливо зважати на обмеження - у кожному іноземному пункті діє квота місць. Тому радять не зволікати з реєстрацією, інакше обрати бажане місто за кордоном буде неможливо.

Як і де реєструватися

Реєстрацію здійснюють приймальні комісії закладів вищої освіти - очно або дистанційно. Якщо виникли запитання, варто звертатися саме до комісії вишу, куди планується вступ.

Процес реєстрації проходить через взаємодію сервісів ДП "Інфоресурс" та УЦОЯО.

Пакет документів для реєстрації має містити:

заяву-анкету з електронним підписом, де вказано місто складання ЄВІ/ЄФВВ, мову тестування та предмети (не більше двох);

паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

РНОКПП або довідку про відсутність коду;

диплом про вищу освіту (для тих, хто вже закінчив навчання);

довідку про завершення навчання у 2025 році (для поточних студентів);

фото (кольорове або чорно-біле);

медичну довідку (за потреби створення спеціальних умов).

Якщо обрано два тести ЄФВВ, які проводяться одночасно, УЦОЯО самостійно визначить, який із них складатиметься під час основної сесії, а який - під час додаткової.

Після подання документів вступник отримає екзаменаційний листок або його сканкопію. Важливо перевірити, чи всі дані в ньому вірні - у разі помилок слід звертатися до приймальної комісії.

Для всіх зареєстрованих буде створено особистий кабінет на сайті УЦОЯО - доступ до нього здійснюється за номером екзаменаційного листка та PIN-кодом.