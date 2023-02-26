Вступ-2023. Де у Польщі можна підготуватися до мультитесту: список адрес

Українці можуть безкоштовно підготуватися до національного мультипредметного тесту (НМТ) в Польщі. Курси доступні в 12 містах країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінреінтеграції.
Відомо, що заняття з української й англійської мов, історії України, математики проходять щосуботи з 10:00 до 18:00.
Відвідувати українським випускникам можна як всі чотири предмети, так і кілька з них.
Крім того, для українців передбачені перерви й харчування двічі на день. Також школярів частково забезпечують підручниками.
Загалом навчання триватиме 3 місяці. Наразі на підготовку зголосилися понад 700 випускників.
Зареєструватися для участі в них можна за формою, яка доступна за посиланням.
Розклад занять доступний на сайті фундації.
За даними Мінреінтеграції, міста й адреси, де діють курси такі:
Нагадаємо, нещодавно ми пояснювали, як абітурієнтам здати мультитест за кордоном в цьому році.
Додамо, також РБК-Україна раніше детально розповідало як у 2023 році проходитиме мультитест.
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