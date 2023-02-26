Поступление-2023. Где в Польше можно подготовиться к мультитесту: список адресов

Украинцы могут бесплатно подготовиться к национальному мультипредметному тесту (НМТ) в Польше. Курсы доступны в 12-ти городах страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-службу Минреинтеграции.
Известно, что занятия по украинскому и английскому языкам, истории Украины, математике проходят каждую субботу с 10:00 до 18:00.
Посещать их украинским выпускникам можно как все четыре предмета, так и несколько из них.
Кроме того, для украинцев предусмотрены перерывы и питание дважды в день. Также школьников частично снабжают учебниками.
Обучение будет длиться 3 месяца. В настоящее время на подготовку уже записались более 700 выпускников.
Зарегистрироваться для участия в курсах них можно по форме, доступной по ссылке.
Расписание занятий доступно по ссылке на сайте.
По данным Минреинтеграции, города и адреса, где действуют курсы такие:
Напомним, недавно мы объясняли, как абитуриентам сдать мультитест за границей в этом году.
Добавим, также РБК-Украина ранее подробно рассказывало о том, как в 2023 году будет проходить мультитест.
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