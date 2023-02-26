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Поступление-2023. Где в Польше можно подготовиться к мультитесту: список адресов

Фото: курсы подготовки к мультитесту бесплатно доступны в Польше (pixabay)
Автор: Мария Кучерявец

Украинцы могут бесплатно подготовиться к национальному мультипредметному тесту (НМТ) в Польше. Курсы доступны в 12-ти городах страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-службу Минреинтеграции.

Предметы и расписание

Известно, что занятия по украинскому и английскому языкам, истории Украины, математике проходят каждую субботу с 10:00 до 18:00.

Посещать их украинским выпускникам можно как все четыре предмета, так и несколько из них.

Кроме того, для украинцев предусмотрены перерывы и питание дважды в день. Также школьников частично снабжают учебниками.

Сколько длятся курсы

Обучение будет длиться 3 месяца. В настоящее время на подготовку уже записались более 700 выпускников.

Зарегистрироваться для участия в курсах них можно по форме, доступной по ссылке.

Расписание занятий доступно по ссылке на сайте.

Адреса

По данным Минреинтеграции, города и адреса, где действуют курсы такие:

  • Краков: ul, Świętego Filipa 25, 31-150;
  • Вроцлав: Aleja Wiśniowa, 1, 53-313;
  • Варшава: Aleja Jerozolimskie 179, 02-222;
  • Познань: os. Jagiellońskie 128, 61-223;
  • Гданск: Morska Szkoła Podstawowa im. Aleksandra Doby w Gdańsku ul. Rogalinska 17; 80-809;
  • Щецин: SP nr 3; ul. Reymonta 23, 71-276;
  • Белосток: SP. nr. 2; ul.Bohaterów Monte Cassino 25, 15-893;
  • Лодзь: ul. Narutowicza 86, 91-139;
  • Быдгощ: ul. Sportowa 2, 85-091;
  • Катовице: ul. Uniwersytecka 4, 40-007;
  • Ряшев: al. Józefa Piłsudskiego 34; 35-001;
  • Люблин: ul. Wajdeloty 12, 20-604.

Напомним, недавно мы объясняли, как абитуриентам сдать мультитест за границей в этом году.

Добавим, также РБК-Украина ранее подробно рассказывало о том, как в 2023 году будет проходить мультитест.

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