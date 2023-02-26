Вступ-2023. Де у Польщі можна підготуватися до мультитесту: список адрес

Українці можуть безкоштовно підготуватися до національного мультипредметного тесту (НМТ) в Польщі. Курси доступні в 12 містах країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінреінтеграції.

Предмети і розклад

Відомо, що заняття з української й англійської мов, історії України, математики проходять щосуботи з 10:00 до 18:00.

Відвідувати українським випускникам можна як всі чотири предмети, так і кілька з них.

Крім того, для українців передбачені перерви й харчування двічі на день. Також школярів частково забезпечують підручниками.

Скільки тривають курси

Загалом навчання триватиме 3 місяці. Наразі на підготовку зголосилися понад 700 випускників.

Зареєструватися для участі в них можна за формою, яка доступна за посиланням.

Розклад занять доступний на сайті фундації.

Адреси

За даними Мінреінтеграції, міста й адреси, де діють курси такі:

Краків: ul, Świętego Filipa 25, 31-150;

Вроцлав: Aleja Wiśniowa, 1, 53-313;

Варшава: Aleja Jerozolimskie 179, 02-222;

Познань: os. Jagiellońskie 128, 61-223;

Гданськ: Morska Szkoła Podstawowa im. Aleksandra Doby w Gdańsku ul. Rogalinska 17; 80-809;

Щецин: SP nr 3; ul. Reymonta 23, 71-276;

Білосток: SP. nr. 2; ul.Bohaterów Monte Cassino 25, 15-893;

Лодзь: ul. Narutowicza 86, 91-139;

Бидгощ: ul. Sportowa 2, 85-091;

Катовіце: ul. Uniwersytecka 4, 40-007;

Ряшев: al. Józefa Piłsudskiego 34; 35-001;

Люблін: ul. Wajdeloty 12, 20-604.

Нагадаємо, нещодавно ми пояснювали, як абітурієнтам здати мультитест за кордоном в цьому році.

Додамо, також РБК-Україна раніше детально розповідало як у 2023 році проходитиме мультитест.

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