Поступление-2023. Где в Польше можно подготовиться к мультитесту: список адресов
Украинцы могут бесплатно подготовиться к национальному мультипредметному тесту (НМТ) в Польше. Курсы доступны в 12-ти городах страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-службу Минреинтеграции.
Предметы и расписание
Известно, что занятия по украинскому и английскому языкам, истории Украины, математике проходят каждую субботу с 10:00 до 18:00.
Посещать их украинским выпускникам можно как все четыре предмета, так и несколько из них.
Кроме того, для украинцев предусмотрены перерывы и питание дважды в день. Также школьников частично снабжают учебниками.
Сколько длятся курсы
Обучение будет длиться 3 месяца. В настоящее время на подготовку уже записались более 700 выпускников.
Зарегистрироваться для участия в курсах них можно по форме, доступной по ссылке.
Расписание занятий доступно по ссылке на сайте.
Адреса
По данным Минреинтеграции, города и адреса, где действуют курсы такие:
- Краков: ul, Świętego Filipa 25, 31-150;
- Вроцлав: Aleja Wiśniowa, 1, 53-313;
- Варшава: Aleja Jerozolimskie 179, 02-222;
- Познань: os. Jagiellońskie 128, 61-223;
- Гданск: Morska Szkoła Podstawowa im. Aleksandra Doby w Gdańsku ul. Rogalinska 17; 80-809;
- Щецин: SP nr 3; ul. Reymonta 23, 71-276;
- Белосток: SP. nr. 2; ul.Bohaterów Monte Cassino 25, 15-893;
- Лодзь: ul. Narutowicza 86, 91-139;
- Быдгощ: ul. Sportowa 2, 85-091;
- Катовице: ul. Uniwersytecka 4, 40-007;
- Ряшев: al. Józefa Piłsudskiego 34; 35-001;
- Люблин: ul. Wajdeloty 12, 20-604.
Напомним, недавно мы объясняли, как абитуриентам сдать мультитест за границей в этом году.
Добавим, также РБК-Украина ранее подробно рассказывало о том, как в 2023 году будет проходить мультитест.
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