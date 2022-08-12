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Вбудований в Facebook й Instagram браузер здатний "стежити" за користувачем

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П'ятниця 12 серпня 2022 13:17
Вбудований в Facebook й Instagram браузер здатний "стежити" за користувачем Фото: будований в Facebook й Instagram браузер здатний "стежити" за користувачем (Віталій Носач, РБК-Україна))
Автор: Сергій Пишкін

Браузер, вбудований у мобільні програми Facebook й Instagram здатний відстежувати активність користувача на сторінках завдяки вбудованому коду JavaScript.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Engadget.

За словами експерта з кібербезпеки та колишнього інженера Google Фелікса Краузе, під час переходу за посиланням з програм Facebook й Instagram, сторінки відкриваються у вбудованому додатку браузері, який належить Meta, а не у тому, який обрав особисто користувач.

Після відкривання сторінки додається код, який допомогає відстежувати усі дії. Йдеться про натискання кнопок, посилань, виділення тексту, створення знімків екрана, введення паролів, адрес та номерів банківських карток.

Meta, зі свого боку, не стала заперечувати подібну модифікацію й зазначила, що користувачі можуть відмовитись від відстеження своїх дій. Як відзначає компанія, ця інформація їй необхідна для роботи з цільовою рекламою. Також Meta додає, що браузер, який вбудований в WhatsApp, не є модифікованим.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно Meta заявила про блокування роботи фабрики тролів Cyber Front Z, яка підтримувала війну проти України.

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