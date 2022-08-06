ua ru
Сб, 06 августа News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Meta разоблачила фабрику "троллей", которые поддерживали войну в Украине

Новина українською →
Суббота 06 августа 2022 16:34
Meta разоблачила фабрику "троллей", которые поддерживали войну в Украине Фото: Meta разоблачила фабрику "троллей", которые поддерживали войну в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Meta заявила о блокировке работы фабрики троллей Cyber Front Z, которая поддерживала войну против Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ежеквартальный отчет компании об угрозах.

В компании заявили, что Cyber Front Z оказалась довольно неуклюжей и малоэффективной фабрикой. Meta назвала деятельность фабрики "жалкой попыткой создать впечатление массовой онлайн-поддержки вторжения России путем использования фальшивых аккаунтов для размещения пророссийских комментариев в контенте влиятельных лиц и СМИ".

Meta начала расследование и обнаружила аккаунты фабрики в Instagram. Также они были подписаны на людей, которые связаны с "Агентством интернет-исследований" - российской структурой, которая распространяет фейки и связана с путинским олигархом Евгением Пригожиным.

Также Meta обнаружила попытки заспамить посты в различных социальных сетях, среди которых Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, YouTube, LinkedIn и другие. Мишенями фабрики становились журналисты, политики, актеры, а также коммерческие бренды со всего мира.

После того как компания изучила подозрительную активность, Meta выяснила, что фабрика работала семь дней в неделю с небольшими перерывами на обед.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram

Читайте РБК-Украина в Google News
Facebook
NEWS
Десяток танков и 250 оккупантов: Генштаб назвал новые потери России
Десяток танков и 250 оккупантов: Генштаб назвал новые потери России
DAILY
Почему Западу выгодно давать Украине оружие и когда заработает ленд-лиз
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Почему Западу выгодно давать Украине оружие и когда заработает ленд-лиз