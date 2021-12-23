Встретятся в Женеве. Путин анонсировал переговоры с США по "гарантиям безопасности"

По его словам, представители обеих стран, которые будут присутствовать на встрече, уже назначены.

"В целом мы видим пока положительную реакцию. Американские партнеры готовы к дискуссии в самом начале года в Женеве. Представители с обеих сторон назначены", - заявил он.

Он также выразил надежду, что работа по этому вопросу в дальнейшем будет идти именно по этому пути.