Зустрінуться в Женеві. Путін анонсував переговори з США щодо "гарантій безпеки"

За його словами, представники обох країн, які будуть присутні на зустрічі, вже призначені.

"В цілому ми бачимо поки позитивну реакцію. Американські партнери готові до дискусії на самому початку року в Женеві. Представники з обох сторін призначені", - заявив він.

Він також висловив сподівання, що робота з цього питання надалі йтиме саме цим шляхом.