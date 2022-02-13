Зустріч керівників фракцій з силовиками перенесли. Названа нова дата

Закрита зустріч керівників парламентських фракцій та груп з силовиками з приводу загрози вторгнення Росії сьогодні не відбудеться. Зустріч перенесли на понеділок, 14 лютого.

Про це журналістам повідомили в прес-службі глави ВР Руслана Стефанчука, передає РБК-Україна .

"Наради сьогодні не буде. Вона перенесена на завтра", - сказали в прес-службі спікера парламенту.

Зазначається, що завтрашня нарада запланована на 16:00. На нараді буде головувати секретаря РНБО Олексій Данілов. Нараді буде стосуватися ситуації всередині та довкола України.

На завтрашню нараду запросили керівництво Ради, представників депутатських фракцій та груп, голів комітетів ВР з питань нацбезпеки, з питань правоохоронної діяльності, з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва.

Кого планували заслухати сьогодні на нараді:

міністра оборони Олексія Резнікова;

міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського;

главу СБУ Івана Баканова;

керівників розвідок;

главу НБУ Кирила Шевченка;

міністра фінансів Сергія Марченка.

Також нараду планували запросити прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.