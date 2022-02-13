Зустріч керівників фракцій з силовиками перенесли. Названа нова дата
Закрита зустріч керівників парламентських фракцій та груп з силовиками з приводу загрози вторгнення Росії сьогодні не відбудеться. Зустріч перенесли на понеділок, 14 лютого.
Про це журналістам повідомили в прес-службі глави ВР Руслана Стефанчука, передає РБК-Україна.
"Наради сьогодні не буде. Вона перенесена на завтра", - сказали в прес-службі спікера парламенту.
Зазначається, що завтрашня нарада запланована на 16:00. На нараді буде головувати секретаря РНБО Олексій Данілов. Нараді буде стосуватися ситуації всередині та довкола України.
На завтрашню нараду запросили керівництво Ради, представників депутатських фракцій та груп, голів комітетів ВР з питань нацбезпеки, з питань правоохоронної діяльності, з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва.
Кого планували заслухати сьогодні на нараді:
- міністра оборони Олексія Резнікова;
- міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського;
- главу СБУ Івана Баканова;
- керівників розвідок;
- главу НБУ Кирила Шевченка;
- міністра фінансів Сергія Марченка.
Також нараду планували запросити прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.
Нагадаємо, у "Слузі народу" заявляли, що на тлі загрози вторгнення РФ депутати готові в будь-який момент зібратися на засідання Ради.