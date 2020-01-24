Встречу Путина и Зеленского могут согласовать в любой момент, - Кремль

Встреча президентов Украины и Российской Федерации Владимира Зеленского и Владимира Путина в настоящее время не планируется. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передают российские СМИ.

Он подчеркнул, что, если главы государств посчитают встречу необходимой, то такой контакт может быть согласован в любой момент.

"Сейчас каких-то планов на этот счет нет, но вместе с тем мы должны отметить, что между президентами налажен достаточно конструктивный рабочий контакт", - заявил представитель Кремля.

Напомним, ранее встреча президента Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Израиле не состоялась. Песков тогда заявил, что украинский президент отменил своей приезд на форум памяти жертв Холокоста.

Так, российские СМИ сообщили, что Владимир Зеленский и Владимир Путин могут встретиться в Израиле, куда 23 января приедут по случаю 75-летия освобождения узников концлагеря Освенцим. В Офисе украинского президента не исключили, что встреча украинского и российского президентов может состояться.

Как писало РБК-Украина, 23 января Владимир Зеленский заявил, что не пойдет на форум по Холокосту в Израиле. По его словам, из-за ограниченного количества мест и огромного интереса к Всемирному форуме памяти Холокоста на него трудно попасть многим из тех, кто пережил эту трагедию.