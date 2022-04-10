После встречи с Зеленским: канцлер Австрии завтра посетит Москву

Канцлер Австрии Карл Нехаммер в понедельник, 11 апреля, посетит с визитом Москву. Поезда согласована с лидерами Евросоюза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kronen Zeitung .

По данным источников издания, в ходе визита в Москву Нехаммер планирует встретиться с Владимиром Путиным. Как заявил канцлер, он хочет действовать как "строитель мостов" и сделать все, что поможет прекратить войну в Украине.

Издание отмечает, что поезда Нехаммера в Москву согласована с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и канцлером Германии Олафом Шольцем.

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У Путина подтвердили визит Нехаммера в Москву. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил росСМИ, что 11 апреля глава Кремля проведет встречу с канцлером Австрии.