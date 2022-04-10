RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Після зустрічі з Зеленським: канцлер Австрії завтра відвідає Москву

Фото: канцлер Австрії Карл Нехаммер (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Канцлер Австрії Карл Нехаммер у понеділок, 11 квітня, відвідає з візитом Москву. Поїзди узгоджена з лідерами Євросоюзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kronen Zeitung.

За даними джерел видання, в ході візиту до Москви Нехаммер планує зустрітися з Володимиром Путіним. Як заявив канцлер, він хоче діяти як "будівельник мостів" і зробити все, що допоможе припинити війну в Україні.

Видання зазначає, що поїзди Нехаммера в Москву узгоджена з главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйєн і канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Оновлено

У Путіна підтвердили візит Нехаммера до Москви. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков повідомив росЗМІ, що 11 квітня глава Кремля проведе зустріч із канцлером Австрії.

Нагадаємо, 9 квітня Нехаммер відвідав Київ, де зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. В ході візиту австрійський прем'єр заявив про готовність посилювати санкції проти Росії до тих пір, поки не закінчиться війна в Україні.

Війна Росії проти України триває 46-й день. Про ситуацію на фронтах і в регіонах - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ПутінРосійська ФедераціяАвстріяВійна Росії проти України