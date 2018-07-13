Из-за встречи Трампа и Путина Финляндия ввела контроль на границах с ЕС

Внутренний пограничный контроль в Финляндии начнется в пятницу 13 июля в 12.00

В правительство Финляндии приняли решение временно возобновить контроль на границах страны с другими государствами Европейского союза. Об этом указано в сообщении пресс-службы правительства Финляндии.

Сообщается, что решение о возобновлении контроля на границе вступило в силу 13 июля в полдень. Особое внимание власти намерены уделить прибывающим в страну через аэропорт Вантаа и морские порты Хельсинки и Турку

"Финляндия восстановит временный пограничный контроль на своих внутренних границах ЕС, чтобы поддержать меры безопасности для встречи президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина. Внутренний пограничный контроль начнется в пятницу 13 июля в 12.00 и завершится во вторник 17 июля в 12.00", - указано в сообщении.

Проверки на границах с ЕС в это время будут выборочными, в первую очередь им будут подвергаться иностранцы, вызвавшие подозрение у спецслужб.

Особое внимание пограничников будет уделено пассажирам, проходящих через аэропорт Вантаа и морские порты Хельсинки и Турку.

"Пассажиры не обязаны перевозить какие-либо дополнительные проездные документы при пересечении внутренних границ. Единственное изменение заключается в том, что все пассажиры должны быть готовы к возможному пограничному контролю и мониторингу иммиграции на внутренних границах", - отметили в прес-службе правительства Финляндии.

Напомним, встреча президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина состоится 14 июля в столице Финляндии - Хельсинки. Как заяив в четверг, 12 июля, в ходе саммита НАТО в Брюсселе президент США Дональд Трамп, на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным он будет говорить об Украине.