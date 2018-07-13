Через зустрічі Трампа і Путіна Фінляндія ввела контроль на кордонах з ЄС

Внутрішній прикордонний контроль у Фінляндії розпочався в п'ятницю 13 липня о 12.00

Уряд Фінляндії прийняли рішення тимчасово відновити контроль на кордонах країни з іншими державами Європейського союзу. Про це зазначено в повідомленні прес-служби уряду Фінляндії.

Повідомляється, що рішення про поновлення контролю на кордоні вступило в силу 13 липня опівдні. Особливу увагу влада має намір приділити прибувають в країну через аеропорт Вантаа і морські порти Гельсінкі й Турку

"Фінляндія відновити тимчасовий прикордонний контроль на своїх внутрішніх кордонах ЄС, щоб підтримати заходи безпеки для зустрічі президента США Дональда Трампа і президента Росії Володимира Путіна. Внутрішній прикордонний контроль почнеться в п'ятницю 13 липня о 12.00 і завершиться у вівторок, 17 липня о 12.00", - зазначено в повідомленні.

Перевірки на кордонах з ЄС у цей час будуть вибірковими, в першу чергу перевіркам будуть піддаватися іноземці, які викликали підозру у спецслужб.

Особлива увага прикордонників буде приділена пасажирам, що проходять через аеропорт Вантаа і морські порти Гельсінкі й Турку.

"Пасажири не зобов'язані перевозити якісь додаткові проїзні документи при перетині внутрішніх кордонів. Єдина зміна полягає в тому, що всі пасажири повинні бути готові до можливого прикордонного контролю та моніторингу імміграції на внутрішніх кордонах", - зазначили у прес-службі уряду Фінляндії.

Нагадаємо, зустріч президента США Дональда Трампа і президента РФ Володимира Путіна відбудеться 14 липня в столиці Фінляндії - Гельсінкі. Як заяив у четвер, 12 липня, в ході саміту НАТО в Брюсселі президент США Дональд Трамп, на зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним він буде говорити про Україну.