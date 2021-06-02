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После встречи Путина и Лукашенко. Беларусь получила вторую часть кредита от России

Автор: РБК-Украина

Правительство Беларуси получило 500 млн долларов из кредита, предоставленного Российской Федерацией. Это уже второй транш от России, из кредита общей суммой 1,5 млрд долларов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Беларуси.

"В соответствии с соглашением между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации о предоставлении правительству Республики Беларусь государственного финансового кредита, заключенным 21 декабря 2020 года, 2 июня 2021 года на счет министерства финансов поступили средства второго транша государственного финансового кредита в сумме, эквивалентной 0,5 млрд долларов", - говориться в сообщении.

Отметим, что средства предоставляются сроком до 10 лет со льготным периодом до 5 лет под плавающую процентную ставку (определяется как средняя доходность российских еврооблигаций в долларах на срок 7 лет)

Напомним, в сентябре прошлого года президент России Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил, что даст Беларуси государственный кредит на 1,5 млрд долларов.

Подробнее о целях кредита в материале РБК-Украина "Сценарий Януковича: зачем Путин дает кредит Лукашенко".

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