После встречи Путина и Лукашенко. Беларусь получила вторую часть кредита от России
Правительство Беларуси получило 500 млн долларов из кредита, предоставленного Российской Федерацией. Это уже второй транш от России, из кредита общей суммой 1,5 млрд долларов.
"В соответствии с соглашением между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации о предоставлении правительству Республики Беларусь государственного финансового кредита, заключенным 21 декабря 2020 года, 2 июня 2021 года на счет министерства финансов поступили средства второго транша государственного финансового кредита в сумме, эквивалентной 0,5 млрд долларов", - говориться в сообщении.
Отметим, что средства предоставляются сроком до 10 лет со льготным периодом до 5 лет под плавающую процентную ставку (определяется как средняя доходность российских еврооблигаций в долларах на срок 7 лет)
Напомним, в сентябре прошлого года президент России Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил, что даст Беларуси государственный кредит на 1,5 млрд долларов.
Подробнее о целях кредита в материале РБК-Украина "Сценарий Януковича: зачем Путин дает кредит Лукашенко".