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Після зустрічі Путіна і Лукашенка. Білорусь отримала другу частину кредиту від Росії

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Мінськ, Середа 02 червня 2021 16:48
Після зустрічі Путіна і Лукашенка. Білорусь отримала другу частину кредиту від Росії Фото: президенти Білорусі та Росії Олександр Лукашенко і Володимир Путін (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Уряд Білорусі отримав 500 млн доларів з кредиту, наданого Російською Федерацією. Це вже другий транш від Росії, з кредиту загальною сумою 1,5 млрд доларів.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів Білорусі.

"Згідно з угодою між урядом Республіки Білорусь і урядом Російської Федерації про надання уряду Республіки Білорусь державного фінансового кредиту, укладеним 21 грудня 2020 року, 2 червня 2021 року на рахунок міністерства фінансів надійшли кошти другого траншу державного фінансового кредиту в сумі, еквівалентної 0,5 млрд доларів", - говориться в повідомленні.

Відзначимо, що кошти надаються строком до 10 років з пільговим періодом до 5 років під плаваючу процентну ставку (визначається як середня прибутковість російських єврооблігацій в доларах на термін 7 років)

Нагадаємо, у вересні минулого року президент Росії Володимир Путін на зустрічі з білоруським колегою Олександром Лукашенком заявив, що дасть Білорусі державний кредит на 1,5 млрд доларів.

Детальніше про цілі кредиту в матеріалі РБК-Україна "Сценарій Януковича: навіщо Путін дає кредит Лукашенку".

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