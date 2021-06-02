Після зустрічі Путіна і Лукашенка. Білорусь отримала другу частину кредиту від Росії

Уряд Білорусі отримав 500 млн доларів з кредиту, наданого Російською Федерацією. Це вже другий транш від Росії , з кредиту загальною сумою 1,5 млрд доларів.

"Згідно з угодою між урядом Республіки Білорусь і урядом Російської Федерації про надання уряду Республіки Білорусь державного фінансового кредиту, укладеним 21 грудня 2020 року, 2 червня 2021 року на рахунок міністерства фінансів надійшли кошти другого траншу державного фінансового кредиту в сумі, еквівалентної 0,5 млрд доларів", - говориться в повідомленні.

Відзначимо, що кошти надаються строком до 10 років з пільговим періодом до 5 років під плаваючу процентну ставку (визначається як середня прибутковість російських єврооблігацій в доларах на термін 7 років)