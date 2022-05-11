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Встречи касательно помощи Украине на базе Рамштайн могут стать регулярными, - Пентагон

Джон Кирби (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

В конце мая на базе Рамштайн в Германии должны состояться вторые переговоры стран-союзниц касательно военной помощи Украине. Предполагается, что в дальнейшем встречи могут стать регулярными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг спикера Пентагона Джона Кирби.

"В этом месяце состоится еще одна встреча глав оборонных ведомств, впервые состоявшаяся в Германии на базе Рамштайн. Но в этот раз, скорее всего, она будет в онлайн-формате", - заявил Кирби.

"Я не сомневаюсь, что Ллойд Остин и министр обороны Великобритании Бен Воллес будут иметь возможность поговорить о том, как выглядит повестка дня для этой уже второй консультативной встречи", - отметил спикер Пентагона.

Он также отметил, что министр Остин хочет собираться ежемесячно. Поэтому, скорее всего, встречи будут преимущественно виртуальными, но этот вопрос еще окончательно не решен.

Ранее Палата представителей США одобрила пакет поддержки Украины на 40 млрд долларов. Проект получил необходимое большинство голосов. В дальнейшем его должен принять Сенат, после чего документ отправится на подпись Байдену.

Напомним, что США второй раз в истории ввели ленд-лиз. Подписанный Джо Байденом закон ускорит поставки военной помощи и поможет нам в борьбе с оккупантами.

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