Встречи касательно помощи Украине на базе Рамштайн могут стать регулярными, - Пентагон

В конце мая на базе Рамштайн в Германии должны состояться вторые переговоры стран-союзниц касательно военной помощи Украине. Предполагается, что в дальнейшем встречи могут стать регулярными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг спикера Пентагона Джона Кирби.

"В этом месяце состоится еще одна встреча глав оборонных ведомств, впервые состоявшаяся в Германии на базе Рамштайн. Но в этот раз, скорее всего, она будет в онлайн-формате", - заявил Кирби.

"Я не сомневаюсь, что Ллойд Остин и министр обороны Великобритании Бен Воллес будут иметь возможность поговорить о том, как выглядит повестка дня для этой уже второй консультативной встречи", - отметил спикер Пентагона.

Он также отметил, что министр Остин хочет собираться ежемесячно. Поэтому, скорее всего, встречи будут преимущественно виртуальными, но этот вопрос еще окончательно не решен.