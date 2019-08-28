На встрече Зеленского с фракцией СН не обсуждались назначения в Кабмин

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский также не поднимал кадровые вопросы из повестки дня Рады на 29 августа

На встрече президента Украины Владимира Зеленского с фракцией партии "Слуга народа" кадровые вопросы и назначение нового Кабинета министров не обсуждались. Об этом РБК-Украина сообщил информированный собеседник.

По словам собеседника, на сегодняшней встрече нардепов от "Слуги народа" с Зеленским в выставочном центре "Парковый" не обсуждали кадровые назначения, а также будущий состав правительства. Эту же информацию подтвердил избранный депутат Сергей Швец.

При этом, как писало РБК-Украина в четверг, в повестке дня Рады стоит вопрос о назначении премьера и формировании состава правительства. Интересно, что замглавы Офиса президента Алексей Гончарук, которого называют наиболее вероятным кандидатом на должность премьера, присутствовал на встрече Зеленского с фракцией. Кроме того, в повестке дня содержится назначение главы Службы безопасности Украины и Генеральной прокуратуры.

Напомним, глава подготовительной депутатской группы и лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков сегодня заявил, что вопрос увольнения Арсена Авакова с поста министра внутренних дел Украины будет решать уже новый премьер.