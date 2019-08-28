ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

На зустрічі Зеленського з фракцією СН не обговорювалися призначення до Кабміну

Новини » Політика    28.08.2019 - 20:25
На зустрічі Зеленського з фракцією СН не обговорювалися призначення до Кабміну
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський також не піднімав кадрові питання з порядку денного Ради на 29 серпня

На зустрічі президента України Володимира Зеленського з фракцією партії "Слуга народу" кадрові питання і призначення нового Кабінету міністрів не обговорювалися. Про це РБК-Україна повідомив інформований співрозмовник.

За словами співрозмовника, на сьогоднішній зустрічі нардепів від "Слуги народу" з Зеленським у виставковому центрі "Парковий" не обговорювали кадрові призначення, а також майбутній склад уряду. Цю ж інформацію підтвердив обраний депутат Сергій Швець.

При цьому, як писало РБК-Україна в четвер, в порядку денному Ради стоїть питання про призначення прем'єра та формування складу уряду. Цікаво, що заступник голови Офісу президента Олексій Гончарук, якого називають найбільш імовірним кандидатом на посаду прем'єра, був присутній на зустрічі Зеленського з фракцією. Крім того, в порядку денному міститься призначення голови Служби безпеки України та Генеральної прокуратури.

Нагадаємо, голова підготовчої депутатської групи та лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков сьогодні заявив, що питання звільнення Арсена Авакова з посади міністра внутрішніх справ України буде вирішувати вже новий прем'єр.

Фракція "Слуга народу" визначилася з законопроектами на 29 серпня
Новини України Володимир ЗеленськийКабінет Міністрів УкраїниСлуга народа
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся