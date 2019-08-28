На зустрічі Зеленського з фракцією СН не обговорювалися призначення до Кабміну

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський також не піднімав кадрові питання з порядку денного Ради на 29 серпня

На зустрічі президента України Володимира Зеленського з фракцією партії "Слуга народу" кадрові питання і призначення нового Кабінету міністрів не обговорювалися. Про це РБК-Україна повідомив інформований співрозмовник.

За словами співрозмовника, на сьогоднішній зустрічі нардепів від "Слуги народу" з Зеленським у виставковому центрі "Парковий" не обговорювали кадрові призначення, а також майбутній склад уряду. Цю ж інформацію підтвердив обраний депутат Сергій Швець.

При цьому, як писало РБК-Україна в четвер, в порядку денному Ради стоїть питання про призначення прем'єра та формування складу уряду. Цікаво, що заступник голови Офісу президента Олексій Гончарук, якого називають найбільш імовірним кандидатом на посаду прем'єра, був присутній на зустрічі Зеленського з фракцією. Крім того, в порядку денному міститься призначення голови Служби безпеки України та Генеральної прокуратури.

Нагадаємо, голова підготовчої депутатської групи та лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков сьогодні заявив, що питання звільнення Арсена Авакова з посади міністра внутрішніх справ України буде вирішувати вже новий прем'єр.