На встрече Трампа и Путина возможно обсуждение вопроса украинских политзаключенных, - Туск

В ЕС призвали Россию освободить всех политзаключенных Украины

Во время встречи президента США Дональда Трампа и президента Российской Федерации Владимира Путина может быть поднят вопрос освобождения украинских политзаключенных. Об этом сказал президенте Европейского Совета Дональд Туск в ходе саммита Украина-ЕС, передает пресс-служба президента Украины.

"Не уверен, но надеюсь, что этот вопрос будет частью повестки дня встречи Президента США и президента РФ в Хельсинки", - отметил Туск.

Он также добавил, что встречался с послом США в ЕС и призвал передать этот месседж Трампу.

Также Туск напомнил, что в прошлом году саммит Украина-ЕС был проведен в день рождения незаконно заключенного украинского режиссера и писателя Олега Сенцова.

"Обидно об этом говорить - Сенцов остается в тюрьме и уже более 50 дней продолжает голодовку. Я хотел бы еще раз призвать освободить его, а также всех тех, кого незаконно удерживают в Крыму и в России", - подчеркнул Туск.

Президент Украины Петр Порошенко в свою очередь отметил, что впервые в истории саммитов Украина-ЕС в текст итоговой декларации вошли имена украинских политзаключенных. Речь идет и о режиссера Олега Сенцова, и о журналиста Романа Сущенко, и про украинского гражданина, крымского активиста Владимира Балуха.

"Он (Балух, - ред.) в тюрьму за то, что повесил на балконе своего дома украинский флаг", - сказал Порошенко.

Он добавил, что украинская власть будет делать все возможное, чтобы вернуть украинский суверенитет над оккупированным Донбассом и оккупированным Крымом.

Напомним, ранее в Белом доме сообщили, что президент США Дональд Трамп во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным затронет вопрос вмешательства РФ в Украину и выборы в США.