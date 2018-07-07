Трамп під час зустрічі з Путіним обговорить Україну та втручання у вибори, - Politico

Високопосадовець Білого дому розповів план зустрічі Трампа і Путіна

Президент Сполучених Штатів Америки (США) Дональд Трамп під час зустрічі із президентом Російської Федерації (РФ) Володимиром Путіним зачепить питання втручання РФ в Україну та у вибори в США. Про це повідомив високопосадовець Білого дому, передає Politico.

Повідомляється, що Трамп зустрінеться з Путіним один на один. Очікується, що у ході переговорів сторін буде приділено увагу питанням контролю за озброєнням, військовому конфлікту на сході України, конфлікту в Сирії та втручанню Росії у вибори президента США в 2016 році.

"Президент визначив, що зараз - слушний час для особистого спілкування", - зазначив представник Білого дому.

Посол Росії у США Джон Гантсман зазначив, що зустріч у форматі один на один в Гельсінкі (Фінляндія), які пройде 14 липня, передуватиме розширеній двосторонній зустрічі та робочому обіду.

Під час останніх двох подій будуть присутніми також високопосадовці США та РФ.

Нагадаємо, нещодавно прес-секретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що глава РФ не планує обговорювати з президентом США Дональдом Трампом питання анексованого Криму, тому що його "немає в порядку денному".