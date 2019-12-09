На встрече в нормандском формате обсудят "формулу Штайнмайера"

В Париже на встрече в нормандском формате обсудят так называемую "формулу Штайнмайера". Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Германии Мария Адебар, передают российские СМИ.

По ее словам, лидеры "нормандской четверки" обсудят возможность закрепить данную формулу в письменном виде.

"Это будет частью переговоров в Париже", - отметила Адебар.

Отметим, "формула Штайнмайера" закрепляет порядок проведения местных выборов на оккупированном Донбассе и вступление в силу особого статуса для региона. Согласно ней, закон об особом статусе обретает окончательную юридическую силу после выборов и доклада ОБСЕ с признанием выборов демократичными.

Напомним, ранее сообщалось, что на нормандской встрече в Париже закрепят "формулу Штайнмайера" и обсудят обмен пленными между Киевом и Донбассом.

До этого президент России Владимир Путин заявлял, что Россия согласилась с "формулой Штайнмайера", несмотря на несоответствие минским соглашениям. При этом он подчеркивал, что в данной формуле "нет ничего содержательного".