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На встрече "нормандских" советников не удалось прийти к общему документу, - Ермак

Автор: Дмитрий Кузнецов

Глава Офиса президента Андрей Ермак по итогам встречи советников "нормандской четверки" заявил, что не удалось согласовать общий документ. Он добавил, что стороны подтвердили готовность продолжить переговоры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Ермака.

"Сегодня все стороны подтвердили, что настроены продолжать переговоры. Все согласились с тем, что необходимо разблокировать ТКГ (Трехсторонней контактной группы - ред.). Мы не смогли дойти до какого-либо общего документа", - сказал Ермак.

По его словам, советники "нормандской четверки" снова могут встретиться в ближайшее время.

Напомним, 10 февраля в Берлине прошла вторая за месяц встреча политических советников лидеров нормандского формата. Переговоры продолжались почти 9 часов.

Первые подробности встречи советников "нормандской четверки" - в материале РБК-Украина.

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Андрей ЕрмакНормандский формат