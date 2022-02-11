На зустрічі "нормандських" радників не вдалося прийти до спільного документа, - Єрмак

Глава офісу президента Андрій Єрмак за підсумками зустрічі радників "нормандської четвірки" заявив, що не вдалося узгодити загальний документ. Він додав, що сторони підтвердили готовність продовжити переговори.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Єрмака.
"Сьогодні всі сторони підтвердили, що налаштовані продовжувати переговори. Всі погодилися з тим, що необхідно розблокувати ТКГ (Тристоронньої контактної групи - ред.). Ми не змогли дійти до будь-якого загального документа", - сказав Єрмак.
За його словами, радники "нормандської четвірки" знову можуть зустрітися найближчим часом.
Нагадаємо, 10 лютого у Берліні відбулася друга за місяць зустріч політичних радників лідерів нормандського формату. Переговори тривали майже 9 годин.
Перші подробиці зустрічі радників "нормандської четвірки" - у матеріалі РБК-Україна.