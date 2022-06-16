На встрече с лидерами Франции, Германии, Италии и Румынии обсудили четыре темы, - Зеленский

На переговорах лидеров Украины, Франции, Германии, Италии и Румынии затрагивались 4 темы.
Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам встречи, сообщает корреспондент РБК-Украина.
В частности лидеры государств обсуждали вопросы военной помощи Украине, продовольственной безопасности, санкций против РФ и европейской интеграции Украины.
"Я очень доволен нашей встречей доволен, что наше объединение - это начало нашей победы, и сегодня я это объединение увидел", - сказал президент Украины.
Также, по словам Зеленского, Украина будет участвовать во всех международных переговорах, куда будет приглашена.
В частности, уже получено приглашение на следующий саммит Большой семерки и саммит НАТО в Мадриде, который состоится в конце июня.
Напомним, на этой же пресс-конференции Зеленский отметил, что российское руководство не хочет вести диалог и не готово к нему.
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