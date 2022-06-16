На зустрічі з лідерами Франції, Німеччини, Італії та Румунії обговорили чотири теми, - Зеленський

На переговорах лідерів України, Франції, Німеччини, Італії та Румунії порушувалися 4 теми.
Про це сказав президент України Володимир Зеленський під час прес-конференції за підсумками зустрічі, повідомляє кореспондент РБК-Україна.
Зокрема лідери держав обговорювали питання військової допомоги Україні, продовольчої безпеки, санкцій проти РФ та європейської інтеграції України.
"Я дуже задоволений нашою зустріччю, задоволений, що наше об'єднання - це початок нашої перемоги, і сьогодні я це об'єднання побачив", - сказав президент України.
Також, за словами Зеленського, Україна братиме участь у всіх міжнародних переговорах, куди буде запрошена.
Зокрема, вже отримано запрошення на наступний саміт великої сімки та саміт НАТО у Мадриді, який відбудеться наприкінці червня.
Нагадаємо, на цій же прес-конференції Зеленський зачвив, що російське керівництво не хоче вести діалог і не готове до нього.
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