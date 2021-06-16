На встрече Байдена и Путина могут принять неподписные документы, - Кремль

На встрече президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина могут принять совместные документы. Но они будут неподписные.

Кроме того, по его словам каких-либо документов по кибербезопасности по итогам переговоров Путина и Байдена принимать не планируется.

Напомним, ранее Песков говорил, что Путин на саммите в Женеве может обозначить позицию Российской Федерации по возможности вступления Украины в НАТО.

"Что касается Украины, мы слышали, что гипотетически президент Байден допустил возможность вступления Украины в НАТО. При необходимости Путин обозначит позицию России", - отметил он.

Согласно последнему заявлению Белого дома, на встрече обсудят безопасность киберпространства, а также ситуацию в сфере вооружений и контроль над ними. Итогами переговоров может стать возвращение послов, хотя Вашингтон не ожидает "большой набор результатов".