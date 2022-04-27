Встреча Зеленского и Путина пока не определена, - Подоляк

"Безусловно, Турция, понимая, какие разрушительные последствия для Черноморского региона несет война, развязанная РФ, пытается ускорить разрешение конфликта. Тем не менее время встречи президентов двух стран и контекст встречи пока не определены. С одной стороны, наблюдаем определенную интенсификацию боестолкновений на востоке страны, а также продолжающиеся попытки окончательно уничтожить Мариуполь", - заявил Подоляк.

С другой же стороны, как отметил советник главы Офиса президента, рабочие подгруппы продолжают консультации и готовят позиции каждой из сторон в юридическом плане.

"Как только конкретика появится, об этом сделаем специальное сообщение", - добавил Подоляк.