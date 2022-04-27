Зустріч Зеленського та Путіна поки що не визначена, - Подоляк

"Безумовно, Туреччина, розуміючи, які руйнівні наслідки для Чорноморського регіону несе війна, розв'язана РФ, намагається прискорити вирішення конфлікту. Проте час зустрічі президентів двох країн і контекст зустрічі поки не визначено. З одного боку, спостерігаємо певну інтенсифікацію боєзіткнень на країни, а також спроби остаточно знищити Маріуполь", - заявив Подоляк.

З іншого ж боку, як зауважив радник голови Офісу президента, робочі підгрупи продовжують консультації та готують позиції кожної зі сторін у юридичному плані.

"Як тільки конкретика з'явиться, про це зробимо спеціальне повідомлення", - додав Подоляк.