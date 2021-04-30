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Встреча Зеленского и Путина: в Кремле ждут конкретные предложения

Автор: РБК-Украина

Российская Федерация до сих пор не получала от Украины предложение о встрече президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина. В Кремле ждут, что конкретные инициативы поступят в официальном или рабочем порядке.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"Наверное, в рабочем хотя бы или официальном порядке нам должны быть переданы и озвучены какие-то предложения конкретные. Пока нет ничего - ни по повестке дня, ни по чему", - отметил Песков.

Он добавил, что Москва "ждет, когда какие-то конкретные предложения поступят".

Напомним, ранее источники РБК-Украина сообщили, что встреча Зеленского с Путиным пройти только на нейтральной площадке. И на сегодня можно рассматривать любую нейтральную страну, поскольку раунд переговоров только начался.

У российского президента вчера заявили, что в вопросе встречи продвинуться не удается, но замглавы администрации Дмитрий Козак находится в постоянном контакте с Офисом президента Украины.

Отметим, сам Зеленский не исключал, что встреча могла бы пройти в Ватикане, а Путин зовет его в Москву, но только на встречу по вопросам двусторонних отношений. Обсуждать войну на Донбассе российский президент советует напрямую с главарями "ЛДНР".

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Новости Украины Владимир ЗеленскийВладимир Путинвстреча