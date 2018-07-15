Трамп прибыл в Хельсинки на встречу с Путиным

Новости Политика 15.07.2018 - 20:46
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Встреча Трампа и Путина состоится 16 июля

Президент США Дональд Трамп прибыл в Хельсинки (Финляндия) на встречу с президентом  России Владимиром Путиным. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

В 21:06 президент США вместе с женой Меланией Трамп спустился по трапу.

В 21:00 прибыл кортеж Трампа.

Отметим, с президентом США прибыла большая делегация.

Напомним, 28 июня в Кремле сообщили, что Трамп и Путин встретятся в понедельник, 16 июля, в Хельсинки.

Ранее вице-президент США Майк Пенс сообщил, что Трамп во время встречи с Путиным обсудит экономические связи двух стран и конфликты в Украине и в Сирии. 

Сегодня, 15 июля, в Хельсинки начались акции протестов накануне саммита Путина и Трампа, в частности, и в поддержку Украины.

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Теги:  Владимир Путин,  Финляндия,  Дональд Трамп  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС