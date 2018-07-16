Зустріч Трампа з Путіним у Гельсінкі триватиме півтори години

Білий дім опублікував графік візиту президента США в Фінляндію

У Гельсінкі (Фінляндія) у понеділок, 16 липня, зустріч тет-а-тет президентів Сполучених Штатів Дональда Трампа і Росії Володимира Путіна почнеться о 13:20 і триватиме близько півтори години. Про це йдеться в прес-релізі Білого дому.

Так, зустріч наодинці завершиться о 14:50, спільна прес-конференція запланована на 16:50.

Згідно з розкладом, Трамп почне офіційний візит в Гельсінкі із зустрічі з президентом Фінляндії Саулі Нійністес вранці в понеділок о 9:40.

О 14:50 почнуться переговори американської та російської делегацій в розширеному форматі, обговорення триватиме і під час робочого обіду.

Увечері 16 липня Трамп вилетить з Гельсінкі у Вашингтон.

Нагадаємо, увечері в неділю, 15 липня, президент США Дональд Трамп прибув до Гельсінкі на зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним, з ним прибула велика делегація.