Встреча Трампа и Ким Чен Ына может пройти во Вьетнаме

Фото: Ким Чен Ын (KCNA)

Однако официально страна пока не названа

Вторая встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына может состояться В'вьетнаме. Об этом сообщает РБК-Україна со ссылкой на Reuters.

Однако официально страна встречи еще не была озвучена.

"Наиболее вероятной страной-кандидатом считается В'вьетнам", - говорится в сообщении.

Сам Трамп не объявил места для следующей встречи. Хотя он подтвердил, что страна уже выбрана сторонами. В то же время, президент США отметил, что его переговоры с вице-председателем правящей партии КНДР накануне прошли прекрасно.

"Мы достигли значительного прогресса, что касается денуклеаризации, и мы говорим о многих разных вещей. Дела с Северной Кореей идут очень хорошо", - добавил Трамп.

Напомним, ранее Трамп заявил, что ему уже известно место проведения будущей встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, однако отказался его назвать.

РБК-Украина писало, что в Белом доме сообщили, что по результатам встречи со специальным посланником Ким Чен Ына генералом Ким Ен Чхолом, новые переговоры между Дональдом Трампом и лидером КНДР состоятся в конце февраля.