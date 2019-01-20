Зустріч Трампа й Кім Чен Ина може пройти у В'єтнамі

Фото: Кім Чен Ин (KCNA)

Однак офіційно країна поки не названа

Друга зустріч президента США Дональда Трампа та лідера КНДР Кім Чен Ина може відбутися у В'єтнамі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Однак офіційно країна зустрічі ще не була озвучена.

"Найбільш вірогідною країною-кандидатом вважається В'єтнам", - йдеться у повідомленні.

Сам Трамп не оголосив місця для наступної зустрічі. Хоча він підтвердив, що країна вже обрана сторонами. Водночас, президент США зауважив, що його переговори з віце-головою правлячої партії КНДР напередодні пройшли чудово.

"Ми досягли значного прогресу, що стосується денуклеаризації, і ми говоримо про багато різних речей. Справи з Північною Кореєю йдуть дуже добре", - додав Трамп.

Нагадаємо, раніше Трамп заявив, що йому вже відоме місце проведення майбутньої зустрічі з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином, однак відмовився його назвати.

РБК-Україна писало, що у Білому домі повідомили, що за результатами зустрічі зі спеціальним посланцем Кім Чен Ина генералом Кім Ен Чхолом, нові переговори між Дональдом Трампом і лідером КНДР відбудуться наприкінці лютого.