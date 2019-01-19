Трамп заявив, що вже відоме місце проведення зустрічі з лідером КНДР

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/ thejointstaff)

Трамп не назвав місця проведення майбутнього саміту

Президент США Дональд Трамп заявив, що йому вже відоме місце проведення майбутньої зустрічі з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином, однак відмовився його назвати. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Повідомляється, що сьогодні, 19 січня 2019, президент США провів ще одну зустріч з представником КНДР Кім Йон Чхолем, яку він назвав як "дуже добра". Трамп заявив, що обидві сторони змогли досягти "значного поступу".

У той же час речник президента Південної Кореї заявив, що уряд сподівається, що запланований саміт на кінець лютого 2019 року може стати "точкою повороту" на шляху до миру на Корейському півострові. Також він додав, що уряду Сеулу буде посилювати діалог з Пхеньяном для досягнення успіху у цьому саміті.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у Білому домі сказали, коли Трамп зустрінеться з Кім Чен Ином. У Білому домі повідомили, що за результатами зустрічі зі спеціальним посланцем Кім Чен Ина генералом Кім Ен Чхолом, нові переговори між Дональдом Трампом і лідером КНДР відбудуться наприкінці лютого.