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Красный Крест на Донбассе призывает не обстреливать объекты водоснабжения

Новости » Коронавирус     19.03.2020 - 18:29
Красный Крест на Донбассе призывает не обстреливать объекты водоснабжения
Иллюстративное фото (icrc.org)

Красный Крест выступил с заявлением из-за боев на фоне кризиса COVID-19

Международный комитет Красного Креста на фоне пандемии коронавируса просит стороны конфликта на Донбассе не обстреливать объекты водоснабжения. Об этом говорится в сообщении на сайте организации.

Красный Крест обращает внимание, что конфликт на Донбассе продолжается в разгар кризиса COVID-19, и всего несколько дней назад были ранены двое гражданских. Кроме того, организация напоминает, что военные обязаны принимать меры предосторожности с учетом международного гуманитарного права, чтобы щадить гражданское население и объекты критической инфраструктуры.

"Единственный удар по объектам водоснабжения может привести к летальному исходу для тысяч гражданских лиц, которые не смогут использовать такой простой способ предупреждения заболевания как частое мытье рук. Это особенно касается пожилых людей, которые остаются одной из наиболее пострадавших категорий людей, проживающих в районе линии соприкосновения", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Красный Крест предоставит Украине медицинское оборудование и медикаменты. Договоренности были достигнуты в ходе телефонного разговора президента Владимира Зеленского с главой организации Петером Маурером.

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