Встреча советников "нормандской четверки": что известно

Сегодня, 11 сентября, пройдет встреча советников лидеров "нормандской четверки". Украинский президент Владимир Зеленский надеется, что она принесет конкретные решения и результаты, что известно на данный момент - в материале РБК-Украина.

Делегация Украины прибыла в Берлин

По состоянию на 13:30, в Берлин прибыла украинская делегация, которую возглавляет вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. Также в составе делегации глава Офиса президента Андрей Ермак.

Украина приложит все усилия для урегулирования ситуации на Донбассе

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина стремится провести встречу лидеров "нормандской четверки", но все зависит от политической воли России.

"Мы надеемся, что РФ проявит политическую волю для ее (нормандской встречи, - ред.) проведения и предпримет шаги, необходимые для того, чтобы наши лидеры наработали конкретные результаты", - подчеркнул он.

Главы МИД "нормандской четверки" настроены на встречу в сентябре

После встречи советников планируется нормандская встреча глав Министерств иностранных дел. Также проведение этой встречи зависит от договоренностей советников. Соответствующее заявление сделал украинский министр Дмитрий Кулеба.

Зеленский заявил о возможности окончания войны на Донбассе после саммита

Украинский президент выразил надежду, что нормандская встреча положительно повлияет на ситуацию на Донбассе. Говоря об имплементации решений предыдущей встречи лидеров в нормандском формате в Париже 9 декабря 2019 года, президент отметил, что все продвигается, но не так быстро, как ожидал.

Встреча советников "нормандской четверки" уже была отменена

Встреча советников должна была состояться еще 28 августа, но была отменена. Официальной причиной тогда назвали командировку советника президента Франции.

Хотя российские СМИ распространили информацию о том, что встреча была перенесена якобы из-за разногласий. Российский "Интерфакс" утверждал, что стороны не смогли согласовать проекты итоговых заявлений.

Отметим, нормандский саммит включает в себя представителей Украины, России, Германии и Франции. Предыдущая встреча лидеров состоялась в декабре 2019 года.

Напомним, в материале РБК-Украина говорится, с чем Украина и Россия выходят на берлинские переговоры по Донбассу.

Также издание писало, что Россия пытается вернуть себе инициативу в переговорах по Донбассу.