Россия пытается вернуть себе инициативу в переговорах по Донбассу, - эксперт

Фото: ООС (РБК-Украина)

В июне-июле Россия потеряла инициативу в переговорах по Донбассу. Сегодня она пытается ее вернуть.

Об этом рассказала РБК-Украина аналитик Фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива Мария Золкина, говорится в материале "Шумная" история. С чем Украина и Россия выходят на берлинские переговоры по Донбассу".

Она считает, что россияне специально нарушают перемирие, а президент Украины Владимир Зеленский, получив это перемирие, стал уязвимым в переговорах.

"Но из-за этого он и украинская сторона вместе с ним стали слабее, потому что появился страх потерять достигнутое, особенно на фоне попыток устроить нормандскую встречу лидеров и на фоне местных выборов. И россияне на этом страхе играют", - сказала Золкина.

Напомним, на Донбассе боевики за прошедшие сутки стреляли вблизи Шумов и Золотого.

Ранее сообщалось, что срыв инспектирования позиций вблизи населенного пункта Шумы связан с постоянным изменением запросов российской стороны и не выполнением условий перемирия боевиками.