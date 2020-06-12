Встреча советников "нормандской четверки" планируется в ближайшие недели

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак провел встречу с внешнеполитическим советником президента Франции Эммануэлем Бонной. Во время встречи они обсудили возможность встречи внешнеполитических советников лидеров стран "нормандской четверки" в ближайшие недели.

Об этом сообщает пресс-служба ОП.

Также во время встречи стороны подробно обсудили ход минского процесса и двустороннее сотрудничество Украины и Франции.

Ермак также рассказал об усилиях Украины по интенсификации минского переговорного процесса, в частности о перезагрузке украинской делегации и повышение ее статуса.

"Украина делает все возможное для полной имплементации парижских соглашений, открыло бы возможность для проведения саммита лидеров государств "нормандской четверки" в Берлине. Мы высоко ценим усилия по посредничеству Франции и Германии как наших партнеров в нормандской формате. Сегодня усиления нашей координации является очень важным", - заявил он.

Также стороны подробно проговорили состояние выполнения договоренностей декабрьского саммита в нормандской формате, который состоялся в Париже, в контексте подготовки к следующей встрече в Берлине. При этом они отметили необходимостью скорейшего проведения встречи лидеров "нормандской четверки".

Напомним, Дмитрий Кулеба сообщал, что Россия не проявляет никакой конкретики для оживления нормандского формата.

Кроме того, Андрей Ермак во время визита в Германию заявил, что встреча в нормандском формате состоится до конца года.