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Встреча советников нормандского формата пройдет в полном составе, - Кулеба

Киев, Понедельник 24 августа 2020 12:21
Встреча советников нормандского формата пройдет в полном составе, - Кулеба
Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Встреча должна состояться 28 августа

Встреча советников "нормандской четверки" должна пройти в полном составе. Есть все основания считать, что Россия будет принимать участие во встрече.

Об этом на брифинге по итогам встречи с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Кулеба подтвердил, что сейчас идет подготовка к проведению соответствующей встречи 28 августа.

"У нас есть все основания считать, что встреча советников участников нормандского формата пройдет в полном составе с главой МИД России", - заявил Кулеба.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что после встречи с участием глав МИД "нормандской четверки", состоится встреча министров, после чего непосредственно встреча глав Украины, России, Германии и Франции.

Также сообщалось, что глава МИД Германии Хайко Маас назвал обнадеживающим прекращение огня на Донбассе, что дает возможность быстрее двигаться в минском процессе.

Кроме этого ранее Зеленский говорил, что встреча лидеров "нормандской четверки" должна зафиксировать успехи перемирия на Донбассе и позволит двигаться дальше для прекращения войны.

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