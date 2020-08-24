Зустріч радників нормандського формату пройде в повному складі, - Кулеба

Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)

Зустріч повинна відбутися 28 серпня

Зустріч радників "нормандської четвірки" повинна пройти у повному складі. Є всі підстави вважати, що Росія буде брати участь у зустрічі.

Про це на брифінгу за підсумками зустрічі з міністром закордонних справ Німеччини Хайко Маасом заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба.

Кулеба підтвердив, що зараз йде підготовка до проведення відповідної зустрічі 28 серпня.

"У нас є всі підстави вважати, що зустріч радників учасників нормандського формату пройде в повному складі з главою МЗС Росії", - заявив Кулеба.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що після зустрічі з участю глав МЗС "нормандської четвірки", відбудеться зустріч міністрів, після чого безпосередньо зустріч глав України, Росії, Німеччини та Франції.

Також повідомлялося, що глава МЗС Німеччини Хайко Маас назвав обнадійливим припинення вогню на Донбасі, що дає можливість швидше рухатися в мінському процесі.

Крім цього раніше Зеленський говорив, що зустріч лідерів "нормандської четвірки" повинна зафіксувати успіхи перемир'я на Донбасі і дозволить рухатися далі для припинення війни.