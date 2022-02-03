Встреча советников в "Нормандии". Кулеба рассказал, с какой позицией Украина поедет в Берлин

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина на встречу советников нормандского формата поедет с неизменной позицией. Глава МИД подчеркнул, что никаких прямых переговоров с ОРДЛО не будет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Дмитрия Кулебы в эфире программы "Право на владу" .

"Мы поедем в Берлин, где состоится встреча советников, с неизменной позицией: безопасность - потом политическая часть (минских соглашений - ред.)", - сказал Кулеба.

Он подчеркнул, что никаких прямых переговоров с отдельными районами Донецкой и Луганской областями (ОРДЛО) не будет.