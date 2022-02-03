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Встреча советников в "Нормандии". Кулеба рассказал, с какой позицией Украина поедет в Берлин

Автор: Дмитрий Кузнецов

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина на встречу советников нормандского формата поедет с неизменной позицией. Глава МИД подчеркнул, что никаких прямых переговоров с ОРДЛО не будет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Дмитрия Кулебы в эфире программы "Право на владу".

"Мы поедем в Берлин, где состоится встреча советников, с неизменной позицией: безопасность - потом политическая часть (минских соглашений - ред.)", - сказал Кулеба.

Он подчеркнул, что никаких прямых переговоров с отдельными районами Донецкой и Луганской областями (ОРДЛО) не будет.

Напомним, новая встреча политических советников в нормандском формате намечена на 10 февраля в Берлине.

Отметим, накануне ее проведения глава Офиса президента Андрей Ермак, который возглавляет украинскую делегацию, получил положительный тест на коронавирус.

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Дмитрий КулебаНормандский формат